شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: 14 محضرًا لمنشآت لم تراعِ النظافة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، إن يجري شن حملات تموينية على المنشآت لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية لأماكن تداول السلع الغذائية.

وأوضح المحافظ في بيان، الاثنين، أنه جرى سحب 8 عينات للتأكد من سلامتها، بينما تحررت 4 محاضر لعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية، و14 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، فضلاً عن إعدام 55 كجم من الأغذية التالفة غير صالحة للاستهلاك الآمي و5 لتر صوص تالف، وشارك في الحملة فريق من مراقبة الأغذية مكون من الدكتورة شيماء سلامة، وعيد عبدالمولى، ومهدي إسماعيل، ورأفت جمال.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة بالقطاع الصحي ومستجدات الوضع فيما يتعلق بإجراءات مجابهة فيروس كورونا.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه في إطار المتابعة المستمرة لأماكن عرض وبيع الأغذية، فقد قام فريق مراقبة الأغذية بإلطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن، بتنظيم حملة تفتيشية على مجموعة من المطاعم ومصانع الأغذية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل للتأكد من سلامة وجودة المعروضات من السلع والمنتجات الغذائية.