شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات لموسم الشتاء بجميع المدن والقرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ما شهدته مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، الاثنين، من أعمال رفع القمامة وإزالة الإشغالات، ومتابعة رؤساء المدن للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين، واستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية ،ومراجعة الصفايات والبلاعات استعداداً لموسم الشتاء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.