شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعلن تخفيض قيمة التصالح للنشاط السكني بنسبة 25 % (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قراراً برقم 1136 لسنة 2020، والذي تضمن الموافقة على تخفيض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء للمتر المسطح بنسبة تخفيض 25% للنشاط السكني بنطاق مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك وفقاً لدراسة قامت بها لجنة من وزارة الإسكان والمرافق في هذا الشأن. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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