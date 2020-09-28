شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي الثلاثاء والأربعاء عن بعض المناطق ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه سيتم فصل التيار بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 سبتمبر الجاري عن مُغذي محيى الدين وجزء من مغذي السلخانة،وذلك لعمل صيانة كاملة على لوحة كهرباء الأوقاف.

وتوجه القطاع بالاعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، ويناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.