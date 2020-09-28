شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يكرم شقيقين لتفوقهما دراسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الطالب ناصر محمد حسين عبدالحكم، والذى كان يعمل في محال القصب لمساعدة والده، وشقيقه خالد الذى التحق بكلية الهندسة، بعد تفوقه دراسيا فى مرحلة التعليم الفنى، وهما من أبناء قرية الحسينات بمركز أبوتشت، وذلك لتفوقهما العلمي رغم ظروفهما الاجتماعية الصعبة.

والتحق الطالب الأول بكلية الطب بعد تفوقه في الثانوية العامة، بينما التحق الثاني بكلية الهندسة، وقدم المحافظ لكل منهما مكافأة مالية وشهادة تقدير.

واعرب الداودي عن خالص تهنئته لهم مؤكدا حرصه على تكريم هذه النماذج لتحفيزهم علىالاستمرار في تفوقهم العلمي وتشجيع ابنائنا بالمراحل التعليمية المختلفة على انيحذوا حذوهم من أجل مستقبلهم ورفعة بلادنا الغالية مصر.