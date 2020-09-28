شكرا لقرائتكم خبر عن جمال شقرة: سجود الإخوان شكرا على هزيمة مصر فى 67 «خسة وندالة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن سجود الإخوان شكرا على هزيمة مصر في نكسة 67 دليلا على الخسة وانعدام الوطنية والندالة من هذه الجماعة الإرهابية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، ننتظر دلائل جديدة تشير تخابر الإخوان مع جهات أجنبية لإسقاط مصر والهزيمة في حرب 67.

وتابع أن الإخوان مزيفين ويصنعون تاريخ مفبرك وروايات مغلوطة تماما وعلى من يقرأ كتب تاريخية أن يعلم جيدا لمن سيقرأ ، فهذه الجماعة حاولت باستمرار بين عامي 57 و67 اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فهي جماعة دموية ليس بسبب موقفها من جمال عبد الناصر فقط بل بسبب الطابع الدموي لها منذ نشأتها.