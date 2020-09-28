شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع سير العمل بمنظومة النظافة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابعت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الإثنين، سير العمل بمنظومة النظافة، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.
وشددت «ماضي» على إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة، من خلال فرق العمل بجهاز النظافة على الفترات الثلاثة على مدار اليوم، وتأكيداً منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة دسوق .
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