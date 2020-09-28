شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 4 طلاب، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام كوبري الزلط بني عدي بمركز ناصر شمال بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم زياد محمد عبدالخالق، 14 سنة، مصابا بجروح وسحجات بالذراع اليسرى والساق اليسرى، محمد رمضان محمد 14 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى مع جروح وسحجات، محمد أشرف محمد 10 سنوات مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، يوسف أشرف محمد 14 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات وجميعهم مقيمون بقرية الميمون.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى. بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم لتلقى العلاج اللازم وتقديم كافة الفحوصات الطبية الأزمة. وتحرر محضر بالواقعة.