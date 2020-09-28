شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أحمد يخوض السباق الانتخابي عن حماة الوطن في المطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفع حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال هريدي وواللواء فاروق مجاهد والمستشار أيمن عامر أمين تنظيم القاهرة، بـ «نجم أحمد»، لخوض السباق الانتخابي، والذي تقدم بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب 2020، ممثلًا للحزب في دائرة المطرية.

وحمل نجم أحمد المرشح لمجلس النواب 2020، رقم 24 ورمز الماسة.

وأعلن نجم أحمد، عقب تقدمه بأوراق الترشح عن خوض انتخابات مجلس النواب عن حماة الوطن، أنه يسعى من خلال خوض المعركة الانتخابية تحقيق الفوز ودخول قبة المجلس بهدف تقديم كل الخدمات الممكنة للمواطنين في أهالي الدائرة، بالإضافة إلى مساعدة الدولة في مرحلة البناء والعمل على الصالح العام.

ووجه نجم أحمد، رسالة لأهالي الدائرة، قائلا :«أهلي وحبايبي وصحابي، لقد توكلت على الله وترشحت لعضوية مجلس النواب عن دائرة المطرية عن حزب حماة الوطن، مطالبا جموع أهالي الدائرة التأييد والمساندة في المعركة الأنتخابية.

وأكمل أنه :«أقدر جيدا أهالي دائرتي وأسعى لأكون الشخص المناسب في المكان المناسب».

وتتولى الهيئة دورها بتخصيص الرمز الانتخابي لتلك القائمة في 24 ساعة، على أن يراعى تخصيص رمز انتخابي موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة وفي حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابي تكون أولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، فإذا تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.

فيما نص القرار بالنسبة للنظام الفردي، على أن يدون المرشح الفردي في طلب ترشحه رغبته في اختيار رمز من الرموز المتاحة بالجدول، وتخصص الرموز بمعرفة لجنة المتابعة ويحجب الرمز فور تخصيصه لمرشح وإذا خلى طلب تخصيص الرمز تقوم اللجنة باختيار له رمز، وللمترشح المنتمي لحزب طلب تخصيص الرمز الانتخابي السابق تخصيصه لحزبه من الجدول الخاص بالفردي بناء على خطاب من رئيس الحزب يقدم مع طلب الترشح.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت فتح باب الترشح لخوض انتخابات البرلمان بنظامي الفردي والقائمة، خلال الفترة من 17 وحتى 26 سبتمبر الجاري.