شكرا لقرائتكم خبر عن خبير معلومات: بعض الألعاب الإلكترونية تؤدي للقتل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن لعبة «بابجي» من الوارد أن يكون لها عامل في وفاة طفل بورسعيد ووارد أيضا أن تكون بريئة من الوفاة التي حدثت وربطها البعض باللعبة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند تصميم الألعاب الالكترونية يتم البحث حول السيكولوجية على مستوى العالم وعمل دراسات حولها وتحليل النتائج والهدف هو المكسب فلو تعارضت المكاسب مع الأخلاقيات فإن الانحياز يكون للمكسب.

وتابع أن الهدف من بعض الألعاب هو جذب الأطفال ومن الممكن أن يكون الهدف زرع عادات أو طباع لدى الأطفال منها العنف مثلا وهذا واضح وهناك بعض الألعاب تؤدي للقتل سواء قتل النفس أو قتل الغير وهناك ألعاب ترسخ مفاهيم خاطئة .

ووجه حجاج نصائح للأمهات بأنه ليس كل لعبة تكون مشهورة أو تريند أن تكون جيدة خاصة لو كانت مجانية وعلى ولي الأمر مراقبة الطفل من خلال التطبيقات مثل فاميلي لينك أو الرقابة الأبوية.