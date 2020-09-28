شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتسلم المخطط الإستراتيجي العام لمدينة ببا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة ببا، بعد اعتماده من وزارة الإسكان والمرافق،وذلك في حضور المهندس مجدي ربيع مدير المركز الإقليمي لتخطيط شمال الصعيد والمهندسة إيمان بإدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

أثنى محافظ بني سويف على الجهود المبذولة في هذا الشأن، مشيرا إلى أهمية إنجاز المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية التي تمثل دعما لخطط التنمية وركنا أساسياً في مجال التنمية العمرانية وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكداً على أهمية تكثيف العمل والجهد لسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية للمدن، بما يعزًز من جهود الدولة في مجال مواجهة البناء العشوائي والتعديات، ويدعم الجهود التنفيذية في تسهيل إجراءات تراخيص البناء وغيرها من العوائد الهامة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.