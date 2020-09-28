أخبار مصر | رئيس الوزراء يستعرض ملفات التصالح ومواجهة كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مجلس المحافظين؛ عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمحافظين، وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا الحيوية.

وفي بداية الاجتماع تابع رئيس الوزراء ملفات التصالح على مخالفات البناء ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والتسهيل على المواطنين في تقديم الأوراق.

وأكد على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة والمراقبة على الأسواق.

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين بجولة تفقدية لأعمال تطوير مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، في إطار الترتيبات الجارية لتنظيم مُنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، يرافقه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور هشام نصر، ‪ رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، واللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى جودة وإنجاز الأعمال المنفذة للاستعداد لهذه البطولة الرياضية الهامة، سواء في استاد القاهرة وغيره من المنشآت الرياضية التي ستستضيف منافسات هذه البطولة، مؤكدًا قدرة مصر على استضافة هذا الحدث الرياضي البارز على النحو المنشود، وتوفير كافة الترتيبات اللازمة لإنجاح هذه الغاية.

وتابع رئيس الوزراء خلال التفقد مُجمل أعمال التطوير التي يخضعُ لها مُجمع الصالات المُغطاة بإستاد القاهرة الدولي، واستمع إلى شرح حول البرنامج الزمنى لها، حيث من المقرر أن تستضيف الصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة، التي تتسع لـ 22 ألف مشجع، مباريات مجموعة مصر.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن أعمال تطوير مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة تسير بمعدلات إنجاز كبيرة، ومن المقرر أن تنتهى بالكامل بنهاية شهر أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن التطوير يتضمن رفع كفاءة المقصورة الرئيسية، وأرضيات الصالة، وتطوير غرف خلع الملابس، ومداخل اللاعبين والجمهور، وأنظمة الصوتيات والمرئيات والإضاءة، ونظم الإذاعة الداخلية والترجمة الفورية، فضلًا عن إنشاء المركز الصحفي الجديد، ومركز للمؤتمرات الصحفية، لخدمة الصحفيين وممثلي القنوات الفضائية.

كما عرض وزير الشباب والرياضة الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف مصر من لاعبين ومدربين وإداريين ومشجعين فى الصالات المقرر استضافتها للبطولة، ودور المتطوعين فى إنجاح ذلك، مشددًا على دور الدولة الفاعل فى تذليل كافة العقبات التى تواجه الترتيب لهذه البطولة الدولية الهامة

