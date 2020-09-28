أخبار مصر | وزير التعليم: إنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: إنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كل التفوق في الغرب سببه التعليم الفني؛ لافتا الي انه لذلك نتعاون مع ألمانيا في هيئة الجودة.



وطالب الدكتور طارق شوقي خلال مؤتمر صحفى الآن الطلاب بعمل مشروعات جاء ذلك خلال كلمة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في حفل تكريم أوائل الدبلومات الفنية.



وكان قد هنئ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل الدبلومات الفنية قائلا (أنتم الهدف اليوم).

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وأضاف شوقي خلال حفل تكريم أوائل الدبلومات الفنية اليوم الاثنين؛ أنه يشكر كل القائمين على التعليم الفني لأنهم عملوا ملحمة في إتمام الثانوية الفنية مجهود يشكروا عليه.



وأشار إلى أن النظرة المجتمعية للتعليم الفني في مصر تختلف النظره عن المجتمعات الآخرى ونريد ان يكون التعليم الفني هو المصدر الأول للسوق؛ تطوير التعليم الفني نتيجته تظهر سريعا.



ووعد أن يتم عمل تكنولوجيا تطبيقية لتصل الي 100 مدرسة في 2030، موضحا اننا نعيش آلوقت الذهبي للتعليم الفنى؛ مؤكدا أن تفوق البنات واقتحامهم شئ جميل البنات اكتسحوا المجال