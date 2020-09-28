أخبار مصر | التعليم: نعمل علي استحداث تخصصات جديدة بالتعليم الفني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم: نعمل علي استحداث تخصصات جديدة بالتعليم الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار فى مؤتمر صحفى الآن الي ان التحدي الذي واجهناه بسبب ازمة كورونا اثبتت ان الكوادر بالتعليم الفني قادرين علي مواصلة التطوير والتميز.
وكان قد أوضح الدكتور عمرو بوصيلة رئيس وحدة مدارس التكنولوحيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ أن الوزارة قامت بتدشين نظام تعليم فني 2 من حيث عدد المدارس التي يتم تقسيمها كالتاليك 48% التعليم الصناعي 33% تجاري والزراعي 10%.
وأشار الي انه يتم تطوير وتحسين جودة التعليم الفني من خلال هيئة جديدة تسمي جودة التعليم الفني التي تشرف علي جميع مقدمي الخدمة في مصر.
وأوضح ان الهدف من تطوير التعليم الفني تغيير الصورة النمطية لخريجي التعليم الفني لما يقدموه من جهد لسوق العمل؛ مضيفا انه تم اختيار مدارس لتطبيق منظومة المدارس التكنولوجيا التطبيقية وتوزيعها علي المحافظات وتم جعل النظام التعليمي بها بنظام اليوم الكامل.