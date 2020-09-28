أخبار مصر | التعليم: نعمل علي استحداث تخصصات جديدة بالتعليم الفني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم: نعمل علي استحداث تخصصات جديدة بالتعليم الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني؛ إن مصر تحاول تطوير التعليم الفني تماشيا مع رؤية مصر 2030؛ والوزارة تسعي للتميز والجودة عن طريق افتتاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات جديدة.



وأشار فى مؤتمر صحفى الآن الي ان التحدي الذي واجهناه بسبب ازمة كورونا اثبتت ان الكوادر بالتعليم الفني قادرين علي مواصلة التطوير والتميز.



وكان قد أوضح الدكتور عمرو بوصيلة رئيس وحدة مدارس التكنولوحيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ أن الوزارة قامت بتدشين نظام تعليم فني 2 من حيث عدد المدارس التي يتم تقسيمها كالتاليك 48% التعليم الصناعي 33% تجاري والزراعي 10%.