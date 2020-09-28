مصر | نادى القضاة يوقع مذكرة تفاهم مع مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر نادى القضاة يوقع مذكرة تفاهم مع مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع المستشارمحمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، اليوم، مذكرة تفاهم مع الدكتورة شاهندا عزت عبد القادر مدير مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية بما يسهم في تنمية القدرات الشخصية وتنمية الموارد البشرية للقضاة وأسرهم من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والدراسية التي تم الاتفاق عليها.

وشملت مذكرة التفاهم علي تقديم المساعدة اللازمة فى مجال التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل فى كل مجالات اللغات الأجنبية والترجمة والتنمية البشرية والحاسب الآلي للسادة القضاة وأسرهم، وتقديم خدمات الترجمة لرسائل الدكتوراة والماجستير والأبحاث القانونية وإجراء عملية التدقيق اللغوي لها للسادة القضاة وأفراد أسرهم من الدرجة الأولى.

كمل شملت علي تنظيم دورات تدريبية فى اللغات الأجنبية والترجمة والتنمية البشرية والحاسب الآلي، ويتاح لقضاة مصر وأقاربهم من الدرجة الأولى الالتحاق بتلك الدورات، ويتم ذلك من خلال برنامج تنفيذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين على أن يمنح من يجتاز تلك الدورات شهادة تكون موثقة ومعتمدة من جامعة القاهرة.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أنه ذلك يأتي في سبيل قيام مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن لرفع المستوى العلمي والقيام بدوره التنويري لجموع قضاة مصر بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية للحصول على الدورات المتخصصة فى اللغات الأجنبية والترجمة والتنمية البشرية والحاسب الآلي للسادة القضاة وأسرهم.