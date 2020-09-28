مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تصفية عنصرين إرهابيين في اشتباكات بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تصفية عنصرين إرهابيين في اشتباكات بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

ضربه حتى الموت.. حبس عامل لقتله شقيقه بسبب خلافات بالصف

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقتله شقيقه، لخلافات أسرية بينهم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



لدواعٍ أمنية.. تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ5 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات شرق العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طره إعادة محاكمة المتهمين فى القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ " تصوير قاعدة بلبيس الجوية ".. وذلك بعد إلغاء الحكم الأول.. لجلسة 5 أكتوبر لتعذر احضار المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



الداخلية: تصفية عنصرين إرهابيين في اشتباكات بالقليوبية

أعلنت وزارة الداخلية، تصفية عنصرين إرهابيين، في منطقة القلج بالقليوبية، وأكدت المعلومات أن المذكورين ضمن عناصر الخلية التكفيرية التي تم توجيه ضربة إستباقية لها خلال شهر إبريل الماضي قبل تنفيذها عملیات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفةالمسيحية وأسفر التعامل معها عن مصرع سبعة عناصر إرهابية وإستشهاد المقدم محمد الحوفی. بقطاع الأمن الوطنی. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



مفاجآت في واقعة ممارسة سيدة الرذيلة مع نجل شقيقتها

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تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية التحقيقات في واقعة مصرع طالب جامعي من الطابق الخامس بعد ضبطه مع خالته بمنطقة 15 مايو. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



كانت عايشة لوحدها".. تفاصيل العثور على جثة "إفريقية" بغرفة نومها بالعجوزة

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على جثة سيدة إفريقية أسفل سرير غرفة نومها بمنطقة أرض اللواء، إذ تبين أن المجني عليها ثلاثينية العمر، وتحمل الجنسية الأثيوبية ولا تعمل، وكانت تقيم بالشقة محل الواقعة بمفردها "إيجار". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



جلسة خاصة لنظر 5 دعاوى بشأن انتخابات "النواب "

تعقد محكمة القضاء الإدارى جلسة خاصة وعاجلة بعد قليل، لنظر الدعاوى الخاصة بانتخابات مجلس النواب، والمتضمنة الطعون علي وقف انتخابات مجلس النواب، وعددهم ٥ دعاوى. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مجلس الدولة يتلقي ٢٢ طعنا علي انتخابات "النواب" حتى الآن

يستمر قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تلقي الطعون علي انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن علي إدراج اسماء بعض المرشحين. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

