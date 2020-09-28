مصر | حبس صاحب مخبز استولى على 2 مليون جنيه من أموال الدعم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس صاحب مخبز استولى على 2 مليون جنيه من أموال الدعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المطرية الجزئية، حبس صاحب مخبز، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، استولى على 2 مليون من أموال الدعم بالمطرية وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي كائن بالمطرية لاستيلائه على 2 مليون و849 ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.