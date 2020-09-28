مصر | التصريح بدفن شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لغرقه بمياه العياط

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لغرقه بمياه العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح، بدفن جثة شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، عثر على جثته طافية على نهر النيل بالعياط، نتيجة غرقه فيما تبين بعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طافية بنهر النيل، فى إحدى القرى التابعة للعياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، وتمكنوا من انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

كشفت تحريات رجال المباحث إلى أن الشاب مقيم بقرية تابعة للعياط، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حبس عاطل وزوجته بالبدرشين لاتجارهما في الهيروين ١٥ يوم

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عاطل وزوجته، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتجارهم في مخدر الهيروين بالبدرشين.

وطلبت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بقيام عاطل وزوجته بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع والتأكد من صحة المعلومات الواردة أعد العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة قوة أمنية، وتمكن النقيب محمد برغش معاون مباحث المركز من القبض عليهما بمنطقة الكفر البحري بقرية المرازيق دائرة المركز، بحوزتهما اسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر، وزنت حوالي نصف كيلو جرام، وذلك قبل البدء في تصنيعه وترويجه على عملائهم