شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 (الرابط وخطوات التسجيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت بوابة الحكومة المصرية بفتح تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ الناجحين بالدور الأول، والبالغ عددهم 77122، اليوم الإثنين 28 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الخميس 1 أكتوبر، عبر بوابة الحكومة المصرية.

ويمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية لتسجيل الدخول على موقع التنسيق الالكتروني «تنسيق الازهر 2020»:

ويقوم بكتابة رقم الجلوس والرقم السري الذي حصل عليه الطالب، كما يمكنك الضغط على الرابط التالي للتسجيل على شبكة الإنترنت اضغط هنــــــــــــا

www.Tansik.Egypt.gov.eg

كما قرر الأزهر فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية «تنسيق الازهر 2020» من يوم الأحد 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة التنسيق يوم 10 أكتوبر.

Advertisements