شكرا لقرائتكم خبر عن لكسر مفاجئ.. قطع المياه عن عدة مناطق في القاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن بعض المناطق، نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 600 مم القادم من رافع أبو عويقل.

وأفاد الجهاز في بيان، عصر الاثنين، بأنه تم قطع المياه عن منطقة القطامية بالكامل وإسكان النقابات والمستقبل 1 و2 و3 والإسكان الاجتماعي والمحليات 3 و4 لمدة 5 ساعات.

وأشار إلى أنه جرى تجهيز سيارات لتوفير المياه للمناطق المتأثرة، ولطلبها يمكن الاتصال على رقم 15100.