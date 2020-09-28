شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «الشروق»: وضع الطبقة الأسفلتية بمنطقتي «النوادي» و«الثامنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة الشروق، صورًا تظهر تقدم تنفيذ أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية بالعديد من محاور وطرق المدينة. وذكرت الصفحة الرسمية للمدينة، أن أعمال تنفيذ الطبقة الاسفلتية جارية حاليًا بالمجاورة الثالثة في المنطقة الثامنة عمارات، بجانب استمرار أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت، بالمجاورة الثانية بمنطقة النوادي (اجتماعي محور الأراضي)، بالإضافة إلى تنفيذ مرمات وقطعيات الطرق بإسكان الشباب مساحة 100 متر، تمهيدًا لبدء أعمال تنفيذ الطبقة الاسفلتية، تيسيرًا على قاطني المنطقة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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