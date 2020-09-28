شكرا لقرائتكم خبر عن جمعيات البيئة بالبحر الأحمر تناشد النائب العام فتح تحقيق في نفوق «عروس البحر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدد عدد من محبي البيئة البحرية وجمعيات المحافظة على البيئة بالبحر الاحمر النائب العام بفتح تحقيق عاجل في نفوق عروس بحر مهدد بالانقراض بمرسي علم والعثور على جثتها باحد شواطئ مرسي علم والقيام بدفنها دون الكشف عن السبب الرئيسي لنفوقها عن طريق تشريحها من خبراء معهد علوم البحار لبيان سبب الوفاة بالاضافة إلى عدم القيام بالاجراءات البيئية الصحيحة لعملية الدفن للجثة كما تظهر جثة عروس البحر وجود اصابات متفرقة بحسمها.

وأكد حسن الطيب رئيس جمعية حمابة البيئة والانقاذ البحري انه سبق وطالب باتخاذ عدة اجراءات لحماية عروس البحر من محركات اللنشات السياحية في المناطق التب تعيس فيها عروس البحر لحمايتها.

كانت وزارة البيئة قد كلفت لجنة من باحثي محميات مرسي علم للانتقال إلى موقع العثور على حيوان عروس البحر النافقة وذلك لاجراء المعاينة والفحص وإعداد تقرير علمي بأسباب النفوق للحيوان واتضح من المعاينة من المبدئية أن الحيوان كبير السن وضخم الحجم ونفق من أكثر من ثلاثة أيام وانتفخ وتعرض لخدوش نتيجة اصطدامه بالشعاب المرجانية أثناء طرح الامواج له للشاطئ.

كانت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الاحمر «هيبكا» قد عثرت على حيوان «عروس بحر» نافقة على احد شواطئ جنوب مرسى علم، وهى من الأنواع المهددة بالانقراض والتي تمثل عنصر جذب رئيسي الغطاسين للتصوير معها في الأعماق.

وتبين وجود اصابات متفرقة بجسم عروس البحر وتم اخطار الجهات المعنية بوزارة البيئة، وغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر ومحميات البحر الأحمر، للتحقيق.

وكانت غرفة عمليات محافظه البحر الأحمر ومحميات البحر الاحمر، قد تلقت إخطارًا من جمعية المحافظة على البيئة، بالعثور على عروس بحر نافق ذكر يبلغ طوله ٣ امتار وذلك جنوب مدينة مرسى علم، وهو بالتحديد بشاطئ منطقة مرسي طنطب، حيث تبين من المعاينة المبدئية للحيوان النافق، ان سبب وفاته هو اصطدام أحد المراكب به مما تسبب فيه جروح غائره بالرأس والجسد.

ورجّح مسؤولو البيئة بالبحر الاحمر أن يكون سبب نفوق عروس البحر، اصطدام احد المراكب السريعة به وإصابته إصابات بالغة، بسبب رفاصات الموتور

ويعد عروس البحر من الثدييات النباتية، ويتراوح طول الواحدة منه 2.5-3.2 متر (وقد يصل إلى 4 أمتار)، ويبلغ وزن الحيوان البالغ بين 230-900 كيلوجرام.

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وخلال تناولها الأعشاب البحرية، تصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس، لكنها في المتوسط تتنفس مرة كل 3-5 دقائق وهي تعيش إما وحيدة أو زوجيًا أوفي قطعان صغيرة تتضمن ما بين 3-6 حيوانات، ويتراوح لون جلدها بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمها شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار أما منخريها، فيقعان في قمة الرأس، مما يتيح لها التنفس دونما الحاجة للارتفاع كثيرًا عن سطح الماء.