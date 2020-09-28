شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدائرة الوحيدة التي لم يدخلها «مستقبل وطن» بمرشح.. والسبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يخوض حزب مستقبل وطن انتخابات مجلس النواب، بجميع دوائرة الجمهورية، سواء على مقاعد القوائم الانتخابية، أو على مقاعد الفردي، إلى دائرة واحدة، رغم حرص الحزب على خوض مرشحين عنه بكل دائرة حتى في المناطق التي تحالف فيها مع حزبي «حماة الوطني والشعب الجمهوري» إلا في دائرة واحدة لم يدفع فيها بمرشح عن الحزب، وهي الدائرة 12 ومقرها قسم الجمالية والتي تضم أقسام «الجمالية والموسكي وباب الشعرية ومنشأة ناصر.

ويرجع السبب في عدم دفع الحزب بمشرح هو أن التقسيم الجديد للدوائرة جعل لدائرة الجمالية مقعد واحد في مجلس النواب، ما يعنى اختيار الحزب بين نائبيه الحالين «هاني مرجان ونبيل بولس» وكلاهما عضو بالهيئة العليا للحزب، وبعد رفض النائبين تنازل أي منهما عن الترشح للأخر، ترك الحزب «الدائرة مفتوحة» للنائبين للمنافسة.