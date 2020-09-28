شكرا لقرائتكم خبر عن «ريان»: بدء تأهيل 165 كيلو متر ترع بالقليوبية ضمن المشروع القومي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، إنه يوجد 165 كيلو متر ترع بالقليوبية سيتم تأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع (تدبيش وخرسانة) كمرحلة أولى.

جاء ذلك خلال تفقد «ريان» المشروع الرئاسي لتأهيل وتبطين الترع بالقليوبية، والذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية، بحضور المهندس بلال عبدالقادر مدير عام الري بالقليوبية، وسمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ وإيهاب مهدي رئيس الوحدة المحلية بترسا.

وشملت الجولة تفقد تأهيل ترعة السبيل بطوخ «تدبيش وخرسانة» الجاري العمل بها بطول 1 كيلو و720 متر بتكلفة 3.5 مليون جنيها، حيث تم الانتهاء من تبطين 840 متر بنسبه 50% من إجمالي الأعمال، وسيتم الانتهاء من المشروع في أول شهر ديسمبر 2020 ومدة توقيت العملية 3 شهور.

أوضحت «ريان»، أنه يوجد بمدينة بنها 96 كيلو متر ترع سيتم تأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيها، بالإضافه إلى أنه يوجد 6 ترع تم طرحهم وسيتم البدء فيهم خلال أيام وهم ترعة (البرشومية وكشمير اليمنى والجنابية اليمنى والجنابية اليسرى والنعامنة والزماخ).

نائبة محافظ القليوبية تتفقد ترعة السبيل بطوخ

نائبة محافظ القليوبية تتفقد ترعة السبيل بطوخ