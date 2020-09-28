شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القليوبية» يتابع إصلاح عطل مفاجئ أمام ديوان المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه رئيسي أمام ديوان عام المحافظة. اصلاح عطل بخط مياه الشرب في بنها اصلاح عطل بخط مياه الشرب في بنها ووجّه مجاهد بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل وتسيير حركة المرور بشارع كورنيش النيل، وتوفير المعدات والمهمّات اللازمة لسرعة الانتهاء من إصلاح العطل. اصلاح عطل بخط مياه الشرب في بنها الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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