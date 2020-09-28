شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 4 أطنان من القمامة والمخلفات بمدينة الحسنة بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء عن إستمرار حملات النظافة والتطهير في جميع شوارع المدينة، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم إستكمال أعمال النظافة اليومية والعمل على رفع كفاءة المدينة بالكامل من جميع المتناثرات والنفايات والقمامة من داخل وخارج شوارع المدينة بالكامل وذلك لحماية الأهالي من تفشي الأمراض وانتشارها.

وأضاف رئيس المركز والمدينة الحسنة، أنه تم رفع 4 أطنان من القمامة والمخلفات من الشارع العام، بجانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.