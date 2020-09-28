شكرا لقرائتكم خبر عن رصف وتطوير ميدان القصيمة بمدينة الحسنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء عن طرح عملية إنشاء ورصف وتطوير ميدان القصيمة، من خطة العام المالي الجاري 2020/2021 في مناقصة محلية.

وأكد اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، على أن تقديم العطاءات بمقر المجلس في مظروفين أحدهما فني والثاني مالي في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهرًا لليوم المحدد لفتح المظاريف.

وأضاف عفش، أن جلسة الفتح الفني ستكون يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر المقبل، وأن ثمن كراسة الشروط 700 جنيه، وقيمة التأمين الابتدائي للعملية 60 ألف جنيه.

وأشار إلى أن القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مكملا للإعلان والشروط.