شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات الصرف والمشروع الرئاسي لتبطين الترع بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لتفقد «المشروع الرئاسي لتأهيل وتبطين الترع» بالقليوبية والذى تنفذه وزارة الرى والموارد المائية، وذلك بحضور المهندس بلال عبدالقادر مدير عام الرى بالقليوبية وسمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ وإيهاب مهدى رئيس الوحدة المحلية بترسا، بناء على تكليف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

شملت الجولة تفقد تأهيل ترعة السبيل بطوخ «تدبيش + خرسانة» الجارى العمل بها بطول 1 كيلو و720 متر بتكلفة 3.5 مليون جنيها، حيث تم الانتهاء من تبطين 840متر بنسبه 50% من إجمالى الاعمال، وسيتم الانتهاء من المشروع في أول شهر ديسمبر 2020 «ومدة توقيت العملية 3 شهور».

وأوضحت نائبة المحافظ، أنه يوجد بمدينة بنها 96 كيلو متر ترع، سيتم تأهيلها ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع وذلك بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيها، بالإضافه إلى أنه يوجد 6 ترع تم طرحهم وسيتم البدء فيهم خلال أيام وهم ترعة (البرشومية + كشمير اليمنى + الجنابية اليمنى + الجنابية اليسرى + النعامنة + الزماخ).

وأشارت إلى أنه يوجد 165 كيلو متر ترع بالقليوبية سيتم تأهيلها ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع (تدبيش + خرسانة) كمرحلة أولى. جاء ذلك بحضور الاهالى .