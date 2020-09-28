شكرا لقرائتكم خبر عن لتأجيرها وتغيير نشاطها.. تحرير 80 محضرا لأصحاب وحدات «إسكان اجتماعي» بأكتوبر الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة من مأموري الضبطية القضائية بجهاز مدينة أكتوبر الجديدة، بالتعاون مع شرطة التعمير، بالمرور على مناطق وقطاعات الاسكان الاجتماعى بمنطقة ال800 فدان ومنطقة ربوة أكتوبر، في إطار المتابعة الدورية والدقيقة لكل صور المخالفات في المدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير أكثر من 80 محضر للوحدات السكنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تطبيقا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها .

و ناشد جهاز المدينة قاطني وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور سبعة أعوام من تخصيصها، مشيرا إلى استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الإجتماعي، للتأكد من مدى التزام المستفيدين بعدم تأجير أو بيع أو تغيير نشاط الوحدات السكنية الخاصة بهم.