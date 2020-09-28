شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان عن أكبر مصفاة في أفريقيا تنتج الديزل: يسعدنا أن نساهم في أمن الطاقة بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير اليابان في القاهرة، نوكي ماساكي، إنه سعيد أن تساهم التكنولوجيا والأموال اليابانية في أمن الطاقة في مصر، جاء ذلك تعقيبا علي مشاركته في حفل افتتاح المصفاة الجديدة للشركة المصرية للتكرير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمسطرد.

وأضاف السفير، إنها مصفاة متطورة تنتج الديزل والبنزين باستخدام تقنية تسمى بالتكسير الهيدروجيني، وهو زيت ثقيل للغاية، أصبح "فائضًا" خلال عملية التكرير في مصر، وأضاف تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 4.4 مليار دولار، حيث كان الائتلاف المكون من شركة ميتسوي وشركاه اليابانية وشركة جي إس للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، المقاول المنفذ لأعمال الهندسة والتوريد والتشييد، وقدم بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC))، ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار NEXI))، وشركة ميتسوي وشركاه في اليابان، قروضًا بلغ مجموعها أكثر من 1.1 مليار دولار.

وتابعتصل طاقة المعالجة إلى 90 ألف برميل يوميًا، وهي الأكبر على مستوى إفريقيا، ويُقال إنها يمكن أن تقلل واردات الديزل بنسبة من 30 إلى 40٪، وتوفر من 600 إلى 1 مليار دولار أمريكي سنويًا. كما أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة.