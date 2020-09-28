شكرا لقرائتكم خبر عن «الحلوة ودودو» أمام «الطحان والدمرداش ومخاليف» في انتخابات المطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بدائرة المطرية، عن مواجهة أخرى للثنائيات القديمة بالدائرة، للفوز بمقعدي الدائرة، بدخول المرشح طارق عبدالمحسن الحلوة مرشح حزب الوفد وأحمد عبدالفتاح الشهير بـ«دودو العمدة» المرشح المستقل، السباق الانتخابي أمام مرشحي حزب مستقبل وطن النائبين اللواء عبدالحميد الدمرداش، والعميد وائل الطحان، بجانب النائب الثالث عن الدائرة عاطف مخاليف، نائب المصريين الأحرار والذي يخوض الانتخابات هذه المرة مستقلا.

وتعد دائرة المطرية أصعب الدوائر الانتخابية لاتساعها وكثافتها السكانية، وواحدة من أكبر المناطق العشوائية في مصر خاصة في مناطق العربين «عرب الحصن وعرب الطوايلة» منطقة المسلة القديمة، ومنطقة العزب.

وتنحصر المنافسبة أمام النواب الثلاثة الحاليين، في كل من مرشح حزب الوفد الجديد، طارق الحلوة، والذي يخوض الانتخابات للمرة الرابعة على التوالي ولم يحظى بالفوز فيها، ويدخل هذه المرة بديلاً عن مرشحي الوفد السابقين «عاطف الأشموني» وكامل صلاح أبوعيدة، لعدم خوضهم الانتخابات هذه المرة، وكذلك المرشح دودو العمدة نجل النائب السابق ميمي العمدة.

كما يخوض الانتخابات في الدائرة المرشح نجم أحمد نجم مرشح حزب حماة الوطن، وشحاتة إسماعيل الغنيمي الشهير بـ«شحتة المخترع» والذي يخوض الانتخابات لأول مرة.