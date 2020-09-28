شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتابع أعمال تطوير تحديث منظومة الري الحقلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع فريق عمل تطوير تحديث منظومة الري الحقلي بالوزارة بحضور مديريات الزراعة التي ينفذ فيها المشروع.

وكلف «القصير»، الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي المدير التنفيذي للمشروع بالتوسع في عقد ندوات توعوية وإرشادية في المحافظات التي ينفذ بها المشروع، لشرح أهمية هذه المنظومة للمزارعين، والحث على ضرورة التحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث والمطور، الأمر الذي يساهم في ترشيد استخدام المياه، والأسمدة والمبيدات، فضلا عن زيادة الانتاجية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.

وأكد وزير الزراعة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المنظومة، ومتابعته لهذا الملف بشكل مستمر، للانتهاء من تطوير الري، ضمن مساحة المليون فدان، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

وأضاف «القصير» أنه تقرر عقد اجتماع شهري بأعضاء المنظومة، لبحث مستوى التقدم والإنجاز في المشروع، وعلاج المشكلات والمعوقات إن وجدت، في سبيل إنجاز أكبر قدر منها في أسرع وقت ممكن، مشددًا على مسؤولية مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، لضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، والحصر الفعلي على أرض الواقع.

ولفت الوزير إلى أهمية التواصل مع المزارعين، لتوضيح مزايا المنظومة والتيسير عيلهم، للتحول إلى نظم الري الحديث، لافتُا إلى أن أعضاء المنظومة بالوزارة مسؤولون عن تقديم الدعم الفني، وإعداد التصاميم، والإتفاق مع الشركات بأقل الأسعار وتوفير المستلزمات، فضلا عن تجميع الطلبات والتنسيق مع البنك الزراعي بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، التقي وزير الزراعة، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث الإسراع في تنفيذ المنظومة بالمحافظة، حيث تمتلك الوادي الجديد أكثر من ٢٠٥ الف فدان من الأراضي المستهدف تحديث وتطوير الري فيها.

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من جانبه، أشار الزملوط إلى أن هناك تعاون وثيق ومستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للتيسير على مزارعي المحافظة، وتوفير سبل الدعم الفني لهم، فضلا عن إرشادهم وتوعيتهم بأهمية استخدام النظم الزراعية الحديثة.

وزير الزراعة يجتمع مع أعضاء منظومة تحديث الري الحقلي

وزير الزراعة يجتمع مع أعضاء منظومة تحديث الري الحقلي

وزير الزراعة يجتمع مع أعضاء منظومة تحديث الري الحقلي