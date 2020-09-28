شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للثقافة يعلن عن جوائز الدولة 2021 الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل جوائز الدولة التشجيعية، وجائزة الدولة للتفوق للعام 2020 - 2021 في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2021، في الثالثة عصر، الخميس الموافق 1 أكتوبر الحالي. وتبلغ قيمة الجائزة التشجيعية 50 ألف جنيه مصري لكل فرع، وقيمة جائزة التفوق مائة ألف جنيه مصري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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