«جنوب سيناء» تتعاون مع أصحاب المهن الحرفية للمشغولات والصناعات الطبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقدت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، عددًا من اللقاءات بخصوص الاهتمام بعقد تعاون وشراكات مع المجتمع المدني بالمحافظة، وخاصة أصحاب المهن الحرفية للمشغولات البدوية والصناعات الطبية والعطرية والفواكه المجففة، بالإضافة إلى مشاركة دير سانت كاترين لاستعراض العينات التي تم تصنيعها لتغليف وتعبئة منتجات مدينة سانت كاترين، والتي تم تزويدها بعلامة تجارية جديدة ومميزة خاصة بمنتجات المدينة وعنوانها الرئيسي «التجلي»، والتي تعكس هوية المدينة وتاريخها وطبيعتها، ما يميز منتجاتها عن غيرها من المنتجات المماثله. تشمل منتجات التعبئة والتغليف على زجاجات لتعبئة الزيوت الزيتون والزيوت العطرية مع كارت لشرح مواصفات وتاريخ المنتج وكذا أدوات التغليف جميعها صديقة للبيئة. وتتنوع منتجات المدينة ما بين أعشاب وزيوت طبية وعطرية ومنتجات زراعية تتميز بجودة عالية والأحجار المباركة والأعمال اليدوية البدوية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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