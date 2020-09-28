شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سوهاج تبحث رفع كفاءة المنظومة الخضراء وإعادة استخدام الحمأة في الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء المهندس محمد بدرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج انه تم البدء في تصنيع السماد العضوي ومحسنات التربة من نواتج تقليم الغابات الشجرية والحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الخضراء والتدوير الامن واعادة استخدام الحمأة في الزراعة طبقا للمواصفات القياسية للكود المصري.

اوضح البدرى انه تم تنفيذ ورشة عمل حاضر بها د. هلالي عبدالهادي هلالي خبير الصرف الصحي والصناعي والحمأة واعادة الاستخدام لتدريب العاملين بمجال الغابات الشجرية على اقتصاديات انتاج السماد العضوي وانواع الكمر ومحسنات التربة وكيفية استخدام الكمر الهوائي في انتاج الاسمدة العضوية وكيفية اختيار وتحديد افضل المواقع لمصفوفات الكمر الهوائي هذا بالإضافة إلى بدء الاجراءات التنفيذية نحو انشاء قطاع اعادة الاستخدام لتطوير اداء منظومة الغابات الشجرية ومعالجة الحمأة وتصنيع السماد العضوي ومحسنات.