شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتحاور مع نماذج ناجحة من الشباب والفتيات: «أنتم أولادنا ومصر لن تترككم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء مع شاب خاض تجربة للهجرة غير الشرعية ثم أصبح نموذجًا ناجحًا بإقامة مشروع خاص به في وطنه الأم، وذلك بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ.

أقامت وزيرة الهجرة حوارًا مع الشاب محمود رضا سعد، من قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، يدرس في الصف الثاني الثانوي، والذي أكد أنه كان يفكر في السفر لمساعدة أسرته، وكان هناك من أهالي قريته من خاضوا تجربة السفر وكان يرغب في السفر مثلهم، مضيفًا إلى أن السلطات المصرية هي من أعادته وأنه كان يريد السفر دون علم أهله.

وحاورت الوزيرة الفتاة شيماء شكل، التي أوضحت أنها تتدرب على الطبخ، حيث التحقت بكلية السياحة والفنادق هي وشقيقتها، وبدأت مشروعها بمطعم داخل نادي المحافظة وأخذت تدريب في ورش عمل بالقاهرة، والدتها كانت ترفض في البداية ولكن بعد ذلك كان هناك دعم كبير من أسرتها، وأنها وجدت الدعم من المحافظة وقامت بتأسيس شركة للمطاعم وكانت تهتم بالشباب الصغير لمساعدتهم.

أدارت الحوار منال خيري، مدير المكتب الإعلامي بالمحافظة، حيث وجهت السفيرة نبيلة مكرم رسالة للشاب محمود رضا سعد، قائلة: «أنتم أولادنا والدولة المصرية لن تترككم»، لافتة إلى أن مبادرة مراكب النجاة تم إطلاقها من أجل الحفاظ على كرامة المواطن المصري، فالإنسان المصري يأتي على رأس أولويات الحكومة.

فيما قدمت وزيرة الهجرة التحية للشابة شيماء شكل، مشيرة إلى أن السيدة الصعيدية قوية وصبورة، مشيرة إلى أهمية التعليم الفني وأهميته في نهوض الدول.

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السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فى حملة «مراكب النجاة » لمواجهة الهجرة غير الشرعية بالمنيا

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فى حملة «مراكب النجاة » لمواجهة الهجرة غير الشرعية بالمنيا

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فى حملة «مراكب النجاة » لمواجهة الهجرة غير الشرعية بالمنيا