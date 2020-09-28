شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ٨٠ محضر للوحدات السكنية المخالفة في مدينة أكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة عدة حملات في إطار الحملات المستمرة للضبطية القضائية من خلال مندوبى الضبط القضائى وشرطة التعمير وأمن الجهاز على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإيصال الدعم لمستحقيه.

وقامت اللجنة بالمرور على مناطق وقطاعات الاسكان الاجتماعى بمنطقة ٨٠٠ فدان وربوة أكتوبر بهدف التأكد من التزام المواطنين واثبات أي مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.

وأسفرت الحملة عن تحرير أكثر من ٨٠ محضرًا للوحدات السكنية المخالفة، و«» اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

واهاب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة المواطنين الالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، وعدم ارتكاب مخالفات منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي .