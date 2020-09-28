شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يناقش آليات التخلص الآمن من النفايات الخطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، اجتماعًا تنسيقًا لمناقشة آليات التخلص الآمن من النفايات الخطرة المستخرجة من المنشآت الطبية بنطاق المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

حضر الإجتماع اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد وممثلي مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية ورئيس مركز ومدينة شبين الكوم، ورؤساء حى غرب وشرق شبين الكوم.

في بداية الإجتماع، وجه محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين المسؤولين بمديرية الشؤون الصحية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لمراجعة التعاقدات الخاصة بالمنشآت الصحية للتخلص الآمن من تلك النفايات والحد من إلقائها بالشوارع لمنع العدوى والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مسؤولي المنشآت الطبية المخالفين لشروط التخلص الآمن من تلك النفايات.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية ممثلين من مديرية الشؤون الصحية ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، وكذا تشكيل لجان فرعية بمراكز الوحدات المحلية برئاسة رئيس المركز أو المدينة وعضوية مديرالإدارة الطبية ومسؤول البيئة بالمركز، على أن تختص تلك اللجان المرور على المنشآت الطبية وتحديد كميات النفايات المستخرجة وكيفية طرق نقلها والتخلص منها بشكل أمن ومنع إلقائها بالشوارع وداخل صناديق القمامة والتأكد من دفن نواتج حرق وفرم النفايات.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

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