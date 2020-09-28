شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 32 ألف منزلًا من بينها 1050 بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، انه ضمن مبادرة «أكفل قرية فقيرة» انتهت الجمعية من اعادة اعمار عدد 32 ألف منزل في 1158 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات الجمهورية المختلفة مشيرا انه تم الانتهاء من 1050 منزل في 42 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا بمراكز محافظة قنا .

وأكد فؤاد أن مشروع اكفل قرية فقيرة مشروع تنموى متكامل يستهدف النهوض الشامل بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال اعادة اعمار المنازل المتهالكة وأن الأعمار يشمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة وطلاء وسيراميك، بالإضافة إلى توصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية لغير القادرين من أبناء القرية واستكمال ما يمكن من بنية أساسية داخل القرية، فضلًا عن إقامة مشروعات تنموية صغيرة لغير القادرين واقامة قوافل علاج طبي جاد لكل مرضى القرية من غير القادرين

ونوه أن الجمعية تخطط في الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية في القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التي تقدمها الجمعية لابناء المحافظة غير القادرين.