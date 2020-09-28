شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القناة تفتتح معرضًا للحرف اليدوية والتراثية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إنه تماشيا مع المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحرف اليدوية والتراثية، وتبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، نظمت جامعة القناة أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، بمشاركة خريجى وطلاب جامعة قناة السويس، والقرى الأكثر احتياجا .

جاء ذلك اثناء افتتاحه لفاعليات المعرض السنوي الثالث للحرف اليدوية، ومستلزمات المدارس، بحضور الدكتور ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسيدة هدي فرج أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

يأتى المعرض بإشراف تنفيذى من جانب الدكتور داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والتى أكدت على أن الهدف من هذا المعرض، إعطاء الفرصة لعرض منتجات خريجي وطلاب الجامعة، بالاضافة للأسر المنتجة في القرى الأكثر احتياجا، حيث يشارك بالمعرض ٢٥ عارض.

من جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعرض يطلق شعار التسويق بأمان، وذلك حرصا من الجامعة على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم ومسافات الأمان بين ضيوف المعرض والدخول بالكمامة.

يقام المعرض أسفل قاعة الاحتفالات الكبرى في الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ سبتمبر.

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إفتتاح أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية في جامعة قناة السويس

إفتتاح أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية في جامعة قناة السويس

إفتتاح أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية في جامعة قناة السويس

إفتتاح أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية في جامعة قناة السويس

إفتتاح أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية في جامعة قناة السويس

إفتتاح أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية في جامعة قناة السويس