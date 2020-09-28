شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط لتطوير شارع المدخل الرئيسي للعاصمة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها ويبدأ التطوير من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى بتكلفة 38 مليون جنيه.

ويشمل التطوير أعمال الممشى المواجه لمبنى المحافظة وامتداده وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير، وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات، مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

ووجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة، مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، وفي خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء،

كما تفقد الهجان أعمال تطوير شارع فريد ندا في مدينة بنها، وخلال التفقد جرى اطلاع المحافظ على مخطط المشروع والذي يعمل على تحقيق السيولة المرورية بالشارع، مع الاستفادة من كافة الفراغات الموجودة في تحقيق أماكن انتظار سيارات، علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية

وتم اعداد مخطط لتطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة بالتنسق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى.

يشمل المخطط المروري إضافة حارة خدمات أمام ستاد بنها وإلغاء الاشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة وعمل ملف آمن عند الشهر العقاري ويشمل المخطط التجميلي تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة وأشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص اماكن عبور مشاة وأماكن لسير ذوي الهمم مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الاستاد كما يتضمن المخطط أيضا تطوير كافة الحدائق الموجودة بمسار المشروع كمرحلة ثانية وهم حديقة مديرية الطرق وحديقة نادي السلام وحديقة مدخل بنها والحدائق الموجودة في مدخل الشارع عند كمين أتريب

Advertisements

يذكر أن تكلفة المشروع تصل إلى 38 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير- وأن تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى ٢٢ مليون جنيه

جولة محافظ القليوبية فى شارع فريد ندا

جولة محافظ القليوبية فى شارع فريد ندا

جولة محافظ القليوبية فى شارع فريد ندا

جولة محافظ القليوبية فى شارع فريد ندا

جولة محافظ القليوبية فى شارع فريد ندا