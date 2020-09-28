شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي بتكلفة 260 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الإثنين، أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي بتكلفة 260 مليون جنيه وتابع إنشاء محطة كهرباء لتغذية المستشفى بالتيار الكهربائي.

ويشتمل المستشفى على جراحات متعددة ونادرة، تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والأوعية الدموية والمناظير وزراعة الأعضاء وعمليات الكبد والرمد والتجميل، وجراحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة، مشيرًا إلى أن موقع المستشفى متميز جدا لتمركزه وسط العديد من الخدمات الطبية كمركز الإسعاف والمعامل المركزية ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى الأطفال التخصصي.

وقال المحافظ إن المستشفى مصمم على أحدث المعايير الطبية العالمية ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف العمليات الحديثة «الكبسولة» وذلك نظرًا لدقة وأهمية العمليات الجراحية واتباع أعلى معايير مكافحة العدوى.

كما تفقد المحافظ مستشفى كفر شكر المركزي لمتابعة ملاحظات لجنة وزارة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر المركزي، حيث تابع ترميمات نشع المياه، ووجه بسرعه الانتهاء منها لتسليم المستشفى بمحضر ابتدائي نهاية الأسبوع الجاري.