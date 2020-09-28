مصر | النقض تويد السجن 10 سنوات لمتهم بحرق كنيسة مارجرجس بسوهاج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:06 مساءً - انت الان تقراء خبر النقض تويد السجن 10 سنوات لمتهم بحرق كنيسة مارجرجس بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة النقض طعن متهم في القضية المعروفة اعلاميًا بحرق كنيسة مارجرجس بسوهاج وايدت حكم محكمة الجنايات الصادر بحقة بالسجن المشدد 10 سنوات.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين فى تلك القضية حرق كنيسة مارجرجس، والتحريض على العنف، والقتل والشروع فى القتل، والتخريب، والانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم والأمن العام، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة وحرقها، والتجمهر، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي على قوات الشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف، وترويع المواطنين، وتهديد أمن وسلامة المجتمع.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الاعتداء على دور العبادة المسيحية وإتلاف وإحراق سيارات الشرطة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والشروع فى السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمحال التجارية والتحريض على العنف والتخريب وترويع المواطنين.

تعود أحداث القضية انه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين عشرات المسلحين من أعضاء جماعة الإخوان وأنصار الرئيس محمد مرسي وقوات الشرطة في محيط ميدان الثقافة بمدينة سوهاج، عقب قيام عناصر الجماعة بإغلاق الميدان وتحطيم عدد من سيارات الشرطة وسيارات المطافي، والمحال التجارية بالشوارع المحيطة والاعتداء على المارة واقتحام مطرانية الأقباط الأرثوذكس «كنيسة ماري جرجس»، وإشعال النار فى مبنى الخدمات المحلق بالكنيسة وأتوبيس رحلات داخل المطرانية وإشعال النار فى كنيسة مار جرجس بالمطرانية الملاصقة للميدان واختطاف سيارة شرطة أثناء مرورها بالميدان وتحطيمها وإشعال النار بها وإطلاق الرصاص بكثافة على قوات الشرطة وسيارات المطافي عند محاولتها إخماد النيران.