أخبار مصر | بيان من بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا حول المحادثات الأمنية والعسكرية في مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:06 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان من بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا حول المحادثات الأمنية والعسكرية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت اليوم في مدينة الغردقة، وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

وتعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود، كما تتقدم البعثة بالشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.

وتتطلع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على ان تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.