شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء 10 طلاب فائزين بمشروع تحدي القراءة العربي بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة التنسيقية لمشروع تحدي القراءة العربي، أسماء العشرة الأوائل الذين تم تصفيتهم على مستوى منطقة القليوبية الأزهرية، تحت إشراف الدكتور محمد الشحات، رئيس منطقة القليوبية، رئيس اللجنة التنسيقية للمشروع، والشيخ عبدالمجيد دومة، الوكيل الشرعي.

وقال الشحات، إنه حصل على المركز الأول الطالب عمر محمود عبدالعزيز معهد القناطر، والطالب عبدالرحمن محمد عمر المركز الثاني معهد القناطر، والطالب عبدالله محمد أشرف على المركز الثاني مكرر، والطالب أحمد هاني عبدالرازق معهد بنها النموذجي المركز الرابع، والطالبة رحاب أيمن أحمد من معهد فتيات كفر عابد المركز الرابع مكرر، والطالب زياد وائل محمد من معهد اجهور الكبرى الابتدائي المركز الرابع مكرر، والطالب مسعد محمد مسعد معهد طوخ بنين المركز الرابع مكرر، والطالبة سندس محمد رجب معهد فتيات بلتان بالمركز الثامن، والطالب سيف الدين أسامة محمد معهد الخصوص المركز الثامن مكرر، والطالبة هدى محمود عبدالرحمن معهد فتيات كفر شكر.

يذكر أن التصفيات أقيمت بقاعة التدريب بإدارة الجودة بالمنطقة الأزهرية، وشارك فيها جميع طلاب المراحل الثلاث على مستوى إدارات المنطقة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل أزمة فيروس كورونا.