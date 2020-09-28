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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مجند بحراسة كاتدرائية العباسية برصاصة عن طريق الخطأ (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرض أحد جنود الحراسة المكلفين بالخدمة على البوابة الرئيسية لكاتدرائية العباسية بالقاهرة، اليوم الاثنين، لإصابة سطحية في أصبع قدمه، نتيجة خروج رصاصة عن طريق الخطأ من السلاح الناري الذي يحمله.
وأوضحت الكاتدرائية، في بيان رسمي، أنه تم نقل الجندي إلى المستشفى، ولا توجد إصابات أخرى.
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