شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق المجلس الاعلي للاعلام مع مؤسسة «قمة المعرفة» في دبي التي زارت المجلس الاعلي اليوم على عدة محاور اثناء الزيارة، وهي وضع برنامج لتدريب الإعلاميين على تنفيذ برامج النهوض المعرفى والعلمى من خلال المنصات التي يعملون بها، وسوف تقوم مؤسسة المعرفة بتحديد الجدول الزمنى للبرنامج والموضوعات المقترحة.

ومشاركة المجلس في اليوم العالمى للغة العربية والموافق 18 ديسمبر القادم، والإشراف على المسابقة التي تعقد لإختيار أفضل الأبحاث المقدمة باللغة العربية للعاملين في مجال الإعلام، وتشكيل لجنة الإختيار برئاسة د منى الحديدى.

ومشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في منحة الإعلام العربية التي تقدمها مؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» مع الجامعة الأمريكية بدبي، ويشرف المجلس الأعلى للإعلام على اختيار الإعلاميين المرشحين لهذه المنحة.

و الإستعانة بمؤشر المعرفة الصادر في دبي لمحاكاته بمؤشر معرفة مصرى يوضح تقدم مصر 17 مركزاً في مجال المعرفة، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً.

كما تم الإتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في الفترة القادمة لتفعيل كل هذه المبادرات الهامة.

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