شكرا لقرائتكم خبر عن دور المؤسسات الثقافية والتعليمية في بناء المجتمع بثقافة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان «دور المؤسسات الثقافية والتعليمية في بناء المجتمع». وعرف الدكتور محمد محمود رزق، مؤسسات الدولة وأنواعها «مؤسسات ثقافية، تعليمية، إجتماعية» ودور مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع ودور المؤسسات الثقافية في بناء الإنسان، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر وليد الضوى ألقى فيها قصيدة «لمن سابكى».

كما أقام قصر ثقافة الكيمان محاضرة تثقيفية توعوية بعنوان «عظماء من بلدنا» تحدث الشيخ السيد عبدالرحمن حسين إمام وخطيب بوزارة الأوقاف عن طه حسين من مواليد مركز مغاغة بمحافظة المنيا عام ١٨٨٩ وهو رائد الحركة الأدبية في العصر الحديث بالوطن العربي حتى أنه لقب بعميد الأدب العربي وأشهر أعماله ومؤلفاته«رواية دعاء الكروان، الأيام، حديث الأربعاء» وتوفي في ٢٨ أكتوبر ١٩٧٣م.

فيما نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان «اليوم العالمي للسلام» تحدث حسن رفاعي عن أهمية السلام وعن اليوم العالمي للسلام وأن السلام لابد منه لأنه يجعل الأوطان في أمن وامان وما مدي السلام عند الشعوب والرسول صلي الله عليه وسلم ذكر أحاديث عن السلام. كما أعد قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حرف يدوية عمل كفر للموبايل من بعض الخامات البسيطة الكرتون والفوم المقوي نفذتها المدربة رؤيات فراج، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة فنون تشكيلية رسم حر بإستخدام الأقلام الرصاص والألوان الخشب للمدرب أحمد إبراهيم، كذلك أقام قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنية للرسم عن الطبيعة للفنان محمد إبراهيم محمد عوض أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر.