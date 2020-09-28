شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 98% من المقررات التموينية لبطاقات الدعم عن شهر سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 98% من مقررات شهر سبتمبر الجاري.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بين أن شركتى الجملة «العامة والمصرية» تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر الجاري للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين، إلى جانب صرف كمامة قماش واحدة فقط إجبارياً بشكل شهري على البطاقات التموينية التي تتضمن 3 أفراد فأكثر، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.