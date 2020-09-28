شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد: تدريب الفرق الطبية للمنتخبات على آليات اشتباه كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حازم خميس مدير مستشفي وادي النيل ورئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد والمقرر انطلقها في 14 يناير المقبل في مصر، أن خطة التأمين الطبي تتضمن رفع الوعي لجميع البعثات من خلال تقديم المواد التدريبة والإرشادات الوقائية لجميع المشاركين في البطولة عن طريق: كتيب إرشادات مختصر خاص بالاجراءات الاحترازية والوقائية يسلم للوفود بصالات الوصول بالمطارات، وتدريب أطقم العمل بالفندق والملاعب والأجهزة الإدارية المشاركة بالبطولة على الإجراءات الوقائية، مع التأكد من معرفة جميع أفراد البعثات استخدام الكمامات وتطهير اليدين بشكل صحيح وفعال، وتكليف الفرق الطبية المصاحبة للفرق باستمرار التأكيد على الإجراءات الوقائية والإحترازية، إلى جانب عمل البوسترات التوعوية ونشرها بجميع أماكن تواجد أفراد البعثات.

إلى جانب تدريب جميع الفرق الطبية على آليات الاشتباه في الحالات والإبلاغ عنها وتحديد نقاط التواصل بكل فندق ولكل فريق على حدة، وتدريب العاملين على جمع النفايات بالطرق الآمنة التي يتم بها التعامل مع النفايات الخطرة، وتوفير المادة العلمية لصياغتها بطريقة تناسب العرض على شاشات الإعلانات المرئية، ومراجعة تطبيق برامج تدريب العاملين في المنشأت الغذائية، وتفعيل التدريب على رأس العمل أثناء المرور على كيفية تأمين مراحل تداول الغذاء، وإتخاذ كافة التدابير والطرق الصحية لمنع تلوث الغذاء ومياه الشرب .